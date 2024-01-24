Происшествия 24 января 2024, 21:56 Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью Губернатор Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

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Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над селом Ближнее. По его словам, после случившегося не зафиксировали разрушений и никто не пострадал.

За день до этого Гладков также заявил о работе системы ПВО в регионе. Он отметил, что сбили воздушную цель над небом села Тимоново Валуйского городского округа. По предварительной информации, никто не пострадал. Позже, вечером ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. Для атаки боевики Украины применили дрон-камикадзе. В итоге один из частных домов получил повреждения.