13 сентября 2023, 22:27
Два беспилотника ВСУ сбили в Брянской области
Два беспилотника сбили силами ПВО над Унечским районом Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
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По данным Минобороны, попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России пресекли 13 сентября около 22:00 по московскому времени.
Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области, отметила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Также ВСУ попытались атаковать беспилотником самолетного типа объекты на российской территории. Украинский дрон сбили над Белгородской областью.
В этот же день российские военные ликвидировали в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ. Технику противника обнаружила морская авиация Черноморского флота.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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