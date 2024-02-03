Происшествия 03 февраля 2024, 21:58 Два беспилотника ВСУ перехватили над Брянской областью МО: силы ПВО перехватили два украинских дрона над Брянской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнило ведомство.

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Минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили еще семь беспилотников ВСУ – четыре вражеских дрона сбили над Белгородской областью, два над Волгоградской и один над Ростовской.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате ликвидации беспилотника самолетного типа в регионе никто не пострадал.

В начале февраля глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что на юге региона перехватили два беспилотника самолетного типа, «последствий на земле нет».