03 февраля 2024, 21:58
Два беспилотника ВСУ перехватили над Брянской областью
МО: силы ПВО перехватили два украинских дрона над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнило ведомство.
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Минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили еще семь беспилотников ВСУ – четыре вражеских дрона сбили над Белгородской областью, два над Волгоградской и один над Ростовской.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате ликвидации беспилотника самолетного типа в регионе никто не пострадал.
В начале февраля глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что на юге региона перехватили два беспилотника самолетного типа, «последствий на земле нет».
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