Происшествия 23 августа 2023, 22:54 Два беспилотника уничтожили в Брянской области — Минобороны Минобороны: Киев попытался атаковать Брянскую область, два БПЛА сбиты РИА «Новости»

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Российские системы ПВО пресекли попытку Украины атаковать объекты РФ, два беспилотника сбиты в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Сегодня около 22:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

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Минобороны сообщило, что два беспилотника обнаружили и сбили системы противовоздушной обороны над территорией Брянской области.

В Таганроге на железнодорожное полотно упал дрон-разведчик с видеокамерой. Беспилотник обнаружили утром 23 августа на перегоне Таганрог-Пассажирский — Морская, поезда задержали на полтора часа.

В ночь на 23 августа Москву пытались атаковать тремя беспилотниками. Два БПЛА уничтожили средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского городских округов Московской области. Еще один дрон подавили средствами РЭБ.