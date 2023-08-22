Происшествия 22 августа 2023, 03:35 Два беспилотника сбили в Подмосковье Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника в районе Красногорска и Часцов в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — сказано в публикации.

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Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили остекление в многоэтажном доме в Красногорске. Кроме того, получили повреждения несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.

Накануне, 21 августа, Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Украины самолетного типа в небе над Московской областью.