Происшествия 10 августа 2023, 05:42 Беспилотники сбили средствами ПВО над территорией двух областей и Севастополя Минобороны: беспилотники сбили над территорией двух областей и Севастополя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Недалеко от Севастополя средства противовоздушной обороны поразили два беспилотника, еще девять подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Также дроны уничтожили над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два дрона летели в направлении столицы России, их уничтожили средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского городского округа Подмосковья.

Реклама

«Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее, в ночь на 9 августа, стало известно о двух беспилотниках, направляющихся на Москву. Их сбили системы противовоздушной обороны. Предполагаемое падение БПЛА попало на видео. Как сообщил источник «360», дрон могли сбить недалеко от деревни Коробово Ленинского городского округа Подмосковья.