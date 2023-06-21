Происшествия 21 июня 2023, 22:08 Два беспилотника сбили над Глушковским районом Курской области — СМИ SHOT: курские пограничники прервали полет двух украинских БПЛА в регионе РИА «Новости»

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Курские пограничники прервали полет двух украинских беспилотников в Глушковском районе. Аппараты пытались попасть в деревню Елизаветовка, сообщил Telegram-канал SHOT.

Дроны пытались проникнуть в район Курской области около полудня. Однако по территории России они пролетели не больше 100 метров.

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«Один расстреляли, второй приземлили антидроновым ружьем. Навредить дроны не успели: пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении канала.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ утром в понедельник, 19 июня, нанесли удар по поселкам Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

ВСУ масштабно обстреляли райцентр Глушково 13 июня. В итоге пострадали около 10 жилых домов и несколько административных зданий. В частности, снаряд попал в кинотеатр. Власти региона пообещали помочь жителям в восстановлении домов.