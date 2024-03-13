Происшествия 13 марта 2024, 11:59 Два беспилотника сбили над Белгородской областью Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система ПВО сбила два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 10:00 дежурные средства ПВО пресекли террористическую атаку и сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Реклама

Утром в среду в Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Рязанской области Павел Малком сообщал о сильном пожаре на Рязанском нефтезаводе. Позднее он заявил, что экстренные службы сумели ликвидировать возгорание на инфраструктурном объекте.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко также заявлял, что украинский дрон сбили неподалеку от НПЗ КИНЕФ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.