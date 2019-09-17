Два бензовоза загорелись на челябинской нефтебазе. Фото
Возгорание на улице Асфальтной началось утром вторника, 17 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области. Бензовозы в этот момент стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса.
«Общая площадь горения составила 200 метров. <…> По предварительным данным, пострадал один человек», — отметили в ведомстве, добавив, что пожарные уже справились с огнем.
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В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что травмы получил водитель бензовоза. Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
По словам источника, из-за пожара были эвакуированы персонал и посетители АЗС, расположенной рядом с нефтебазой.