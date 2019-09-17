Два бензовоза загорелись на челябинской нефтебазе. Фото

На нефтебазе в Челябинске вспыхнули два бензовоза. Пожар удалось оперативно потушить, однако не обошлось без пострадавших. Травмы получил один человек.

Возгорание на улице Асфальтной началось утром вторника, 17 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области. Бензовозы в этот момент стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

«Общая площадь горения составила 200 метров. <…> По предварительным данным, пострадал один человек», — отметили в ведомстве, добавив, что пожарные уже справились с огнем.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Десятки человек погибли при аварии с бензовозом в Уганде Подробнее

В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что травмы получил водитель бензовоза. Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

По словам источника, из-за пожара были эвакуированы персонал и посетители АЗС, расположенной рядом с нефтебазой.