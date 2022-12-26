Происшествия 26 декабря 2022, 12:31 Два автомобиля затонули в Приморском крае

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В Хасанском районе и в бухте Новгородская Приморского края затонули два автомобиля. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

В первом случае под воду ушел УАЗ. Владелец авто решил пойти на рыбалку и остановился на тонком льду. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что автомобиль ушел под воду полностью.

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Второй автомобиль затонул в поселке Посьет. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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