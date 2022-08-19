Два автомобиля загорелись в Выборгском районе Петербурга

Минувшей ночью 19 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга на проспекте Художников загорелись два автомобиля. Об этом написал сайт Neva.Today.

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС примерно в 03:35. Прибывшие на указанное место спасатели обнаружили, что горят автомобили марок Pontiac и Toyota.

На месте ЧП работали две спецмашины и 10 сотрудников МЧС. Спустя две минуты пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.