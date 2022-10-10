Два автомобиля загорелись в Выборгском районе Петербурга | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Два автомобиля загорелись в Выборгском районе Петербурга

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Автомобили ВАЗ и Mazda потушили на Толубеевском проезде в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом написал сайт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

Инцидент произошел в понедельник, 10 октября, примерно в 05:08 утра. Пожарным удалось потушить возгорания в течение получаса.

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Сообщается, что у ВАЗ загорелся моторный отсек и салон, а у автомобиля Mazda — салон и багажный отсек.

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В настоящий момент устанавливаются причины возгорания. Данные о пострадавших не поступали.

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