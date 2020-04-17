17 апреля 2020, 13:52
Два автомобиля задавили пешехода в Волгоградской области
Мужчина 44 лет шел вдоль трассы в Волгоградской области. Неожиданно пешехода оттолкнул на проезжую часть автомобиль, а две другие машины наехали на него. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Volvo задел пострадавшего правым зеркалом и вытолкнул на проезжую часть. Затем автомобили Renault Duster и Mercedes-Benz Actros с полуприцепом переехали мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
По факту ДТП идет доследственная проверка.