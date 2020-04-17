Два автомобиля задавили пешехода в Волгоградской области

Volvo задел пострадавшего правым зеркалом и вытолкнул на проезжую часть. Затем автомобили Renault Duster и Mercedes-Benz Actros с полуприцепом переехали мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

По факту ДТП идет доследственная проверка.