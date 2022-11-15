Происшествия 15 ноября 2022, 22:18 Два автомобиля упали в котлован неподалеку от Пензы

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Пензенской области на трассе «Тамбов — Пенза». Там два автомобиля упали в котлован. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Реклама

ДТП случилось на 219 километре трассы Р-218. Информацию об аварии сообщил мастер участка в Каменке. Мужчина рассказал, что автомобили Toyota и Ford на полном ходу упали в яму. В результате несколько человек пострадали, один скончался. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.