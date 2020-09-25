facebook_pixel
    25 сентября 2020, 11:56

    Два автомобиля столкнулись с мотоциклом на Коровинском шоссе, пострадал ребенок

    Алла Морген, Юлия Булыгина

    Ребенок находится в критическом состоянии после аварии с двумя автомобилями и мотоциклом на Коровинском шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Авария произошла неподалеку от дома 23 на Коровинском шоссе. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

    Источник уточнил «360», что ребенок выехал на пешеходный переход на самокате. В него влетел мотоцикл, а дальше столкнулись автомобили.

    Новости SMI.FM