Два автомобиля столкнулись с мотоциклом на Коровинском шоссе, пострадал ребенок

Ребенок находится в критическом состоянии после аварии с двумя автомобилями и мотоциклом на Коровинском шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла неподалеку от дома 23 на Коровинском шоссе. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Источник уточнил «360», что ребенок выехал на пешеходный переход на самокате. В него влетел мотоцикл, а дальше столкнулись автомобили.