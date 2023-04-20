Происшествия 20 апреля 2023, 23:59 Два автомобиля столкнулись на встречной полосе в Челябинской области

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Авария произошла в Челябинской области на трассе Шершни — поселок Западный. Там столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.

Иномарка Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с легковушкой Lada Largus, которой управлял 60-летний мужчина. В результате оба водителя получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.