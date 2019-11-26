Два автомобиля столкнулись на трассе в Ленинградской области. Есть погибшие

По информации источника, авария случилась 25 ноября в 15:40 на 230 километре автомобильной трассы «Кола».

Предполагается, что мужчина за рулем машины Mazda 3 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo. Причина инцидента пока не установлена.

Находившиеся в автомобиле Mazda водитель 1986 года рождения и пассажирка 1991 года рождения от травм скончались на месте ДТП. Они были жителями Карелии.

Водитель второго автомобиля госпитализирован в центральную районную больницу с травмами головы, шеи, грудной клетки и живота в состоянии средней степени тяжести.