  • Два автомобиля столкнулись на трассе в Ленинградской области. Есть погибшие

    26 ноября 2019, 13:49

    Ольга Ситникова

    На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградкой области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Из-за лобового столкновения водитель и пассажирка скончались на месте, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По информации источника, авария случилась 25 ноября в 15:40 на 230 километре автомобильной трассы «Кола».

    Предполагается, что мужчина за рулем машины Mazda 3 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo. Причина инцидента пока не установлена.

    Находившиеся в автомобиле Mazda водитель 1986 года рождения и пассажирка 1991 года рождения от травм скончались на месте ДТП. Они были жителями Карелии.

    Водитель второго автомобиля госпитализирован в центральную районную больницу с травмами головы, шеи, грудной клетки и живота в состоянии средней степени тяжести.