Два автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе

В Москве в субботу на Симферопольском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, пострадавших нет.

Авария с участием двух машин произошла на Симферопольском шоссе, сообщил источник «360». В результате столкновения одна машина перевернулась на бок. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

В субботу ночью грузовик «Почты России» въехал в фуру в Москве, на 18-м километре Московской кольцевой автодороги. Внутри почтовой машины оказались зажаты люди. Спасателям удалось извлечь пострадавших.

Ранее Главное управления МЧС России по Волгоградской области рассказало, что около 80% раненных в результате дорожных аварий умирают в первые три часа из-за потери крови, передает газета «Известия». Эксперты также отметили, что 75% всех ДТП происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Помимо управления машиной в пьяном виде, это касается превышения скорости, игнорирования дорожных знаков и выезда на встречку.