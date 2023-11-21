Происшествия 21 ноября 2023, 12:01 Два автомобиля столкнулись на 102-м километре МКАД Авария с двумя машинами произошла на внешней стороне 102-го километра МКАД Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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На внешней стороне 102-го километра МКАД, после развязки с Хабаровской улицей, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

После столкновения одну из машин развернуло в противоположную движению сторону.

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О количестве пострадавших и причинах аварии не сообщалось. К месту ДТП выехали экстренные службы города.

Движение в сторону Ярославского шоссе на время осложнилось, однако к настоящему моменту трассу освободили.

Вчера вечером два человека получили травмы в ДТП с такси на МКАД. Массовое столкновение автомобилей произошло на 52-м километре дороги. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть две полосы из шести.