Происшествия 10 мая 2023, 16:37 Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Гатчинском районе Ленобласти

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Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла накануне в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на главное управление МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

Во вторник, 9 мая, возле деревни Жабино водитель Chevrolet Aveo при повороте не пропустил Citroen, тем самым спровоцировав лобовое столкновение.

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В результате аварии погибла 42-летняя пассажирка Chevrolet. Ребенка, который находился в том же автомобиля, с тяжелыми травмами увезли в больницу. О других пострадавших не сообщается.