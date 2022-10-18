Два автомобиля сгорели в Ивановской области | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 17:34 Два автомобиля сгорели в Ивановской области

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Два пожара произошло в Ивановской области ночью 17 октября. Сгорели две машины, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МЧС.

Первое происшествие случилось в 03:00 в городе Тейково. К приезду пожарных автомобиль почти сгорел. Огонь распространился на три квадратных метра.

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Второй случай зафиксирован в городе Фурманов в 04:00. Автомобиль загорелся на площади в пять квадратных метров.

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Пострадавших нет. Причины происшествий выясняются.