20 марта 2023, 13:54
Два автомобиля сгорели в Ивановской области на выходных
Легковой автомобиль и грузовая машина сгорели в Ивановской области за прошедшие выходные дни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что в субботу огонь охватил иномарку Renault Logan в городе Кинешма. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.
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В воскресенье загорелась «Газель» в деревне Пырьевка, в обоих случаях обошлось без жертв.
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