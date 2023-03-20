Происшествия 20 марта 2023, 13:54 Два автомобиля сгорели в Ивановской области на выходных

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Легковой автомобиль и грузовая машина сгорели в Ивановской области за прошедшие выходные дни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что в субботу огонь охватил иномарку Renault Logan в городе Кинешма. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

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В воскресенье загорелась «Газель» в деревне Пырьевка, в обоих случаях обошлось без жертв.

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