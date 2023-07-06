Происшествия 06 июля 2023, 17:36 Два автомобиля сгорели при пожаре на автопарковке в Екатеринбурге

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Возгорание произошло на автопарковке на улице Новосибирской в Екатеринбурге, пожар уничтожил два автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в контейнере, где находилась майнинговая ферма. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

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Отмечается, что при пожаре сгорели автомобили ВАЗ-2105 и Geely, также пламя повредило тент иномарки Volvo.