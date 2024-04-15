15 апреля 2024, 12:34
Два автомобиля сбили женщину в Невском районе Петербурга
Авария с участием женщины-пешехода произошла накануне на улице Седова в Невском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Водитель автомобиля Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Из-за сильного удара ее отбросило на полосу встречного движения, где на петербурженку наехал водитель автомобиля Toyota.
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Медики оценили состояние пострадавшей как критическое. Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, добавил сайт kp.ru.
Санкт-Петербург
ДТП
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