Эксклюзив 17 марта 2023, 10:33 Два автомобиля попали в ДТП на МКАД ДТП с двумя автомобилями случилось на внешней стороне 34-го км МКАД РИА «Новости»

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На внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись две машины. Источник «360» сообщил, что обошлось без пострадавших.

Авария случилась утром 17 марта. Спасателей вызвали на ДТП с пятью автомобилями и одним пострадавшим, но приехав на место, они увидели две машины. Медицинская помощь не понадобилась никому.

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На внешней стороне 34-го километра МКАД за три дня до этого столкнулись четыре автомобиля, в том числе «газель». Один из них вылетел на тротуар. Тогда авария не создала пробку, рассказали в Дептрансе Москвы.

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Вечером 16 марта массовая авария произошла на эстакаде в районе 54-го километра МКАД. Несколько автомобилей попали в ДТП на Можайском шоссе, пострадали двое. Еще четыре машины загорелись около полуночи в Южном Бутове. Сначала огонь охватил Lifan, затем две Hyundai и одну BMW.