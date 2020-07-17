Два автомобиля оказались зажаты между «Уралами» под Ярославлем. Видео

В Ярославской области два автомобиля решили разбить колонну грузовых автомобилей. Машины придавили два грузовика «Урала».

В сети появились кадры, которые сняли очевидцы уже после ДТП. Между грузовиками «Урал» видны два автомобиля — «Газель» и смятая «Нива».

Колона из грузовиков ехала с большой дистанцией более 100 метров и между автомобилями вклинились две гражданские машины, которые столкнулись друг с другом. В итоге машины оказались смяты «Уралами». Авария произошла на подъезде к городу Петровск. По словам очевидцев, в «Ниве» было два человека, столько же в «Газели». В ГИБДД Ярославской области «360» рассказали, что погибли двое.

Ранее смертельная авария произошла с участием актера Михаила Ефремова. Тогда артист на оживленной московской дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», в которой находился Сергей Захаров. Мужчина погиб на следующее утро. А актеру теперь придется ответить в суде. Известно, что Ефремов был нетрезвым за рулем.