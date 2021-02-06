Два автобуса в Ленобласти врезались друг в друга

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленинградской области. Среди получивших травмы оба водителя и пассажиры.

Субботним днем, 6 февраля, на трассе «Скандинавия» столкнулись два рейсовых автобуса. Авария произошла у населенного пункта Гарболово в 14:10, о чем сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запада».

На дороге столкнулись маршруты № 619 Девяткино — Гарболово и № 675 Гарболово — «МЕГА-Парнас». Во время аварии пострадали пятеро человек: оба водителя и три пассажира. Один из автобусов вылетел на обочину.

Представители обслуживающей дорогу подрядной организации сообщили о том, что дорожное покрытие было обработано и претензий к дорожным службам нет. Автодорога А-181 «Магистральная» не перекрывалась.