Два автобуса столкнулись в Южном Бутове | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 00:49 Два автобуса столкнулись в Южном Бутове Два рейсовых автобуса столкнулись на Варшавском шоссе в Южном Бутове

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Два автобуса столкнулись на Варшавском шоссе в Южном Бутово. По сообщению источника в экстренных службах, в ДТП попали автобусы маршрутов № 1201 и № 986.

ЧП произошло в районе остановки «Большая Бутовская улица» по направлению в сторону области. По данным собеседника, пострадал один человек.

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Из-за ДТП перекрыли одну полосу движения.

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На фотографиях, которые появились в социальных сетях, видно, что у одного из автобусов разбито лобовое стекло, а у другого — отсутствует заднее. Предположительно, одна машина не успела затормозить и въехала в идущую впереди.