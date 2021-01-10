Два автобуса столкнулись в Башкирии. Погибли женщина и ребенок

В полиции рассказали, что ДТП произошло на 36-м километре трассы Кропачево — Месягутово — Ачит. Один автобус ехал из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой — по тому же маршруту в обратном направлении. Они столкнулись около 14:00 (12:00 по московскому времени).

На месте происшествия работают полицейские. В ГИБДД пока нет информации о причинах ДТП. 10 января в Башкирии сильный снег, на дорогах гололедица и плохая видимость. Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего.