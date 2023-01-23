Эксклюзив 23 января 2023, 08:36 Два автобуса столкнулись на севере Москвы Источник «360»: два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

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ДТП произошло утром 23 января на Дмитровском шоссе в Москве. Там столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

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По данным источника, все случилось около дома № 66 на автобусной остановке. После столкновения у одного из транспортных средств оказалось разбито окно. Информации о пострадавших не поступало. На место выехали спасатели.