23 января 2023, 08:36
Два автобуса столкнулись на севере Москвы
Источник «360»: два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
ДТП произошло утром 23 января на Дмитровском шоссе в Москве. Там столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
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По данным источника, все случилось около дома № 66 на автобусной остановке. После столкновения у одного из транспортных средств оказалось разбито окно. Информации о пострадавших не поступало. На место выехали спасатели.
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Автобусы
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