Два автобуса столкнулись на остановке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, около остановки «Волгоградская», произошло столкновение двух маршрутных автобусов. Пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщило РИА «Новости» на ссылкой на ГИБДД города.

Среди пострадавших — семилетний ребенок. Двое взрослых — мужчина и женщина — получили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД, которые работают на месте.

Столкнулись автобусы маршрутов 47 и 54. Это произошло в четверг утром. Фотографии и видео с места аварии выложили в социальных сетях. На кадрах видно, как пассажиры покидают салоны.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Жизнь в Екатеринбурге»

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