Два автобуса столкнулись на Кубани. Один из них загорелся

Два автобуса, которые ехали в попутном направлении, столкнулись в Туапсинском районе на Кубани. После аварии один из них загорелся. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В поселке Новомихайловка Туапсинского района, на трассе Е97 Джубга — Сочи, произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в ведомстве.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, в ДТП получили травмы девять детей и водитель одного из автобусов. Информации о состоянии пострадавших пока нет. На ликвидации последствий аварии работают 25 человек и девять единиц техники. В региональном главке МЧС взяли ситуацию под особый контроль.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

По данным РИА «Новости», в этих автобусах находились 62 ребенка, которые возвращались из детского лагеря. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозов.