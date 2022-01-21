Два автобуса столкнулись в Красноярском крае. Видео

ДТП произошло в поселке Богучаны Красноярского края. На перекрестке встретились автобусы ПАЗ и ЛИАЗ. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Ленина и Джапаридзе. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ № 8а не предоставил преимущество проезда рейсовому автобусу ЛИАЗ № 102, который двигался по маршруту Таежный — Богучаны.

Источник фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В салоне ПАЗа находились 15 человек, в ЛИАЗе — 40 человек. Девять пассажиров, включая 11-летнего ребенка, обратились за помощью к медикам.

Источник фото: ГИБДД по Красноярскому краю

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