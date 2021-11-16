16 ноября 2021, 23:18
Два автобуса столкнулись из-за «гонки» перед остановкой в Новосибирске
НГС: пассажирка ударилась головой во время ДТП с автобусами в Новосибирске
Два автобуса в Новосибирске попали в ДТП. Об этом сообщил сайт НГС со ссылкой на очевидца.
По данным телеканала «Царьград», один автобус подрезал другой, чтобы быстрее попасть к остановке. В результате одни из пассажирок упала и ударилась головой. Медицинская помощь ей не понадобилась.
В экстренных служба рассказали, что из-за происшествия был вызов в полицию. В компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» уточнили, что информации о происшествии у них нет.