Два автобуса столкнулись из-за «гонки» перед остановкой в Новосибирске

Два автобуса в Новосибирске попали в ДТП. Об этом сообщил сайт НГС со ссылкой на очевидца.

По данным телеканала «Царьград», один автобус подрезал другой, чтобы быстрее попасть к остановке. В результате одни из пассажирок упала и ударилась головой. Медицинская помощь ей не понадобилась.

В экстренных служба рассказали, что из-за происшествия был вызов в полицию. В компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» уточнили, что информации о происшествии у них нет.