Два автобуса почти одновременно загорелись в разных концах Уфы. Видео

Два автобуса загорелись в разных районах Уфы с разницей в 20 минут. Один из них был полностью охвачен пламенем. Видео опубликовало региональное ГУ МЧС.

Один автобус ПАЗ загорелся на проспекте Салавата Юлаева, в районе дома 229. В салоне находилось 30 пассажиров, среди них никто не пострадал.

«На тушение подано два ствола РСК-50. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, водитель автобуса получил ожоги рук», — рассказали в ведомстве.

Через 20 минут, по данным РЕН ТВ, загорелся второй ПАЗ на проспекте Октября. ЧП произошло на остановке «Горсовет». Возгорание возникло в моторном отсеке автобуса, следовавшего по маршруту № 298 Уфимский ДОК — СТЦ «Мега». Внутри в этот момент были 15 пассажиров. Водитель потушил пламя до прибытия МЧС. Никто не пострадал.