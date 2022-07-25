Два автобуса и легковушка столкнулись в Липецке, пострадали 15 человек

В Липецке на улице Катукова столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. Восемь человек госпитализировали, сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Источник фото: Telegram-канал правительства Липецкой области

На место ДТП выехали семь бригад скорой помощи, в том числе сотрудники медицины катастроф. По предварительным данным, всего пострадали 15 человек, в том числе 14-летний подросток, однако некоторым госпитализация не потребовалась.

Один из раненых, 53-летний мужчина, находится в реанимации. Женщина 39 лет получила сложный перелом, ее сразу отвезли в операционную больницы Липецк-Мед. У остальных пострадавших в основном переломы, ушибы и сотрясение мозга. Для оказания им помощи мобилизовали всех травматологов и хирургов больницы.

Пострадавшего подростка обследуют врачи областной детской больницы. Его жизни ничто не угрожает — если серьезных травм не обнаружится, его, возможно, вскоре отпустят домой.