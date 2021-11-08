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    08 ноября 2021, 19:07

    Два алабая напали на женщину в Тюмени

    Жительница Тюмени выгуливала своего бигля, когда на нее набросились два алабая

    Редакция сайта 360

    В Тюмени на улице Урожайной два алабая набросились на женщину, гулявшую с маленьким псом. Об этом сообщил сайт Nashgorod.ru.

    Крупные собаки были без присмотра хозяина. Они загрызли бигля насмерть, а пытавшуюся защитить своего питомца хозяйку сильно покусали. В результате тюменку госпитализировали с полученными травмами. Ей сделали операцию. Состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное.