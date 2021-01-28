В челябинском подземном переходе сегодня, 28 января, взорвался газовый баллон. Первая мысль у очевидцев была, что произошел теракт. Об этом «360» рассказала свидетельница происшествия.

«Слышали взрыв. Это реально был взрыв, здесь все тряслось. Видели клубы дыма, видели, как обвалился потолок. Было действительно страшно», — рассказала Наталья Макаровская, которая работает недалеко от места происшествия.

Она призналась, что они с коллегами сохраняли спокойствие и не паниковали.

«Когда только произошел взрыв, первая мысль пришла в голову, что это теракт», — добавила она.

В четверг, 28 января, в 12:20 по местному времени, произошел взрыв газового баллона в подземном переходе, сообщил RT. Пострадал рабочий, его с с ожогами примерно 25–30% тела и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей госпитализировали.

Предположительно, произошла утечка газа, из-за чего при включении света в подсобном помещении прогремел взрыв.