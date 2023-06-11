Эксклюзив 11 июня 2023, 12:42 Думали, самолет, а потом как взорвалось. Жители калужской деревни — о рухнувшем в лесу дроне Жительница Калужской области рассказала о падении дрона в Медынском районе

Читать 360tv в

Минувшей ночью в Калужской области упали два беспилотника. Один — рядом с деревней Стрелковка, а второй — на проселочной дороге между деревнями Макарцево и Насоново Медынского района. Местные жители говорят, что слышали очень сильный взрыв. Но испугаться не успели, потому что сначала не поняли, что происходит.

«Дом содрогнулся, собаки залаяли, а я спала. Проснулась и даже не поняла, что происходит. Думала, что сначала гроза. Первый раз такое», — поделилась в беседе с «360» одна из жительниц деревни.

Реклама

По словам пенсионерки, в основном в деревне Макарцево, недалеко от которой рухнул дрон, живут дачники. Уезжать она никуда не собирается.

«Не страшно. Как в грядках копались, так и будем копаться», — добавила она.

Еще одна дачница рассказала, что приехала с семьей отдыхать. Раньше ничего подобного в Макарцеве не было. Никто не ожидал, что такое произойдет. Минувшей ночью, когда дрон упал, взрыв, по ее словам, был настолько сильный, что в их доме слетела лампа с потолка.

«Сильный взрыв был, у нас даже лампа слетела с потолка. Звук был, как будто самолет летит, а потом грохот. Мы не испугались, потому что ничего не поняли. Это было около 03:45 утра», — пояснила собеседница «360».

На месте обнаружения дронов работают правоохранители. По данным властей, никто из местных жителей не пострадал. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнял, что после ЧП около Стрелковки в двух садовых домах повредило остекление. Глава Жуковского района Анатолий Суярко в комментарии «360» сообщил, что всем жителям окажут помощь при необходимости.