Женщина в Южно-Сахалинске напала с топором на двух девушек, оправдываясь наличием справки из психбольницы. Студентки помешали ей тем, что стояли у подъезда. Одна из них рассказала «360» о произошедшем.

Девушки должны были принять участие в концерте неподалеку. В перерыве они сходили в магазин за соком, отошли во двор, чтобы не стоять в проходе и не мешать другим покупателям, и встали недалеко от подъезда.

Мы стояли, обсуждали сессию, так как она уже началась, наши экзамены. Не матерились, не курили, не пили алкоголь, ничего такого. Просто беседовали без всяких криков

Вдруг в квартире на первом этаже открылось окно, из него показалась женщина. Она спросила девушек, живут ли они в этом доме, и потребовала, чтобы они ушли. Студентки разбудили, по ее словам, ребенка. Начался спор. Девушки настаивали на том, что стояли не у подъезда, а на расстоянии от него и не делали ничего противоправного. Женщина стала угрожать им расправой, а спустя время попыталась воплотить свои обещания в жизнь.

Она вышла к нам с топором. Мы включили камеру. Она послала нас на три буквы, сказала уходить. Мы думали, она припугнет нас и уйдет. Но она замахнулась на мою подругу — и мы убежали

Девушки позвонили в полицию, а после концерта подруга, на которую жительница дома попыталась напасть, написала заявление. Правоохранители отправились к виновнице. Тем временем девушки выложили видео в местный паблик. На нем женщина потребовала, чтобы они ушли, заявила о наличии некой справки из психбольницы и замахнулась топором.