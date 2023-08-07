Эксклюзив 07 августа 2023, 23:56 «Думали, что он умер». Зоозащитник раскрыл подробности жестокого избиения пса в Ступине В Подмосковье мужчина жестоко избил чужого пса за «нападение» на домашнего шпица

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На мужчину, который избил собаку в Ступине в Московской области, составили обращение в полицию. Об этом «360» сообщил зоозащитник Эльдар, который участвовал в спасении пса.

Он рассказал, что ему поступило сообщение о ранении собаки в Подмосковье — ее сильно травмировали арматурой. Уже через три часа мужчина приехал на место происшествия.

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«Собака забилась. <…> Не выходила от страха, он боялся, сутки там лежал, его избили. Местные жители думали, что он умер. Никто не додумался повести его в ветеринарную клинику и как-то осмотреть», — рассказал Эльдар.

После приезда зоозащитника собаку отвезли в больницу. Ветеринары обнаружили у животного трещину в лобной части черепа. Четвероногому около 12 лет, он стал восстанавливаться после пережитого стресса: больше передвигается и не отказывается от еды.

Эльдар отметил, что мужчина, избивший пса, таким образом выместил на животном свою злость. Мотивом для жестокости послужили раны у шпица, принадлежавшего злоумышленнику. Нападавший был уверен, что находившаяся на цепи чужая собака могла укусить его домашнего любимца, поэтому решил расправиться с четвероногим «обидчиком».

«Он (избивший собаку мужчина — прим. ред.) за своего шпица мстил. Он своего шпица выпустил на свободный выгул, а сам уехал. Из слов соседей — купаться. Шпиц пострадал и он (хозяин шпица — прим. ред.) решил напасть на самого безобидного пса, которого я только видел. Он даже лаять не умеет, он настолько добрый», — сообщил зоозащитник.

Эльдар установил личность предполагаемого обидчика уличного пса и составил обращение в правоохранительные органы. Он отметил, что сделает все возможное для помощи пострадавшему любимцу.