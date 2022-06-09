Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже многоквартирного дома в Ставрополе. В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.

Хлопок газа произошел в доме по улице Тухачевского. Прибывшие на место происшествия оперативные службы эвакуировали 50 жильцов. На кадрах видно, что в результате взрыва в доме выбило стекла и оконную раму.

Заместитель начальника МЧС по Ставропольскому краю Вадим Сергеевич сообщил, что повреждения от обломков получили шесть припаркованных рядом автомобилей, несущие конструкции дома не нарушены.

«Пострадавшая хозяйка квартиры доставлена в районную больницу № 4 города Ставрополь», — рассказал он.

Очевидцы рассказали, что слышали очень громкий хлопок.

«Думали, балкон упал. Выходим и видим, что все окна выбиты, стекла повсюду. Собираются люди, приехали МЧС, полиция. Поняли, что рванул газ», — сообщил местный житель Артем Г.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 71 человек и 21 единица техники.