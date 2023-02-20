Эксклюзив 20 февраля 2023, 14:28 «Думала, крыша упала». Жительница Новой Москвы рассказала о взрыве посылки Видео «360»: правоохранители увезли взорвавшуюся в руках у жительницы Новой Москвы посылку

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Правоохранители вынесли из подъезда многоквартирного дома в Троицке посылку, взорвавшуюся в руках у местной жительницы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что картонную коробку вынесли сотрудники правоохранительных органов. В подъезде остался огнетушитель, который использовали после взрыва посылки. Соседка пострадавшей девушки рассказала «360», что приняла громкий звук за обрушение дома.

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«Да (слышала взрыв — прим. ред.). Я думала, крыша упала в соседнем подъезде, я так поняла», — отметила она.

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По ее словам, за пострадавшей не замечали ничего плохого.

«Очень хорошая, спокойная семья. Многодетная семья, там трое детей. Дети вежливые, культурные, здороваются, ходят в школу, всегда хорошо одеты», — добавила женщина.

Днем 20 февраля жительница Новой Москвы обнаружила в подъезде посылку. При вскрытии коробки раздался взрыв. Пострадавшую доставили в больницу, у нее ожоги лица. Подъезд взяли под охрану. По словам сестры девушки, у нее был «неадекватный знакомый», но она не знает подробностей их общения.