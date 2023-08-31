Происшествия 31 августа 2023, 17:01 «Думала дома молиться». Укравшая мощи из храма в Ленобласти пенсионерка объяснилась МВД опубликовало видео кражи мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга вынесла из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске коробку с частицей мощей Николая Чудотворца. Момент кражи попал в объектив камеры наблюдения. Видео опубликовала пресс-служба МВД.

На представленных кадрах видно, что взятую мощницу пенсионерка спрятала под края платка, который накинула при входе в храм. В доме она поместила коробку со святыней на стол под иконами. Прибывшие на место полицейские забрали священный предмет для возвращения в храм.

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В беседе с полицейскими пенсионерка призналась, что допустила нехороший поступок.

«Была в церкви и украла там мощи Николая Чудотворца. Думала дома молиться», — поделилась женщина в ходе общения с криминалистами. Она добавила, что никто не знал, что именно она забрала ларец с мощами.

В пресс-службе МВД сообщили, что пенсионерку задержали. По словам прихожан, храм в Кировске уже пытались грабить несколько раз из-за отсутствия сигнализации. Ночью там работает только сторож.