Эксклюзив 23 марта 2024, 00:45 «Думал, звуки салюта». Очевидец рассказал, как выбирался и выводил людей из Crocus City Hall Очевидец стрельбы в Crocus City Hall выводил людей из здания через черный ход РИА «Новости»

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Очевидец стрельбы в Crocus City Hall рассказал «360», как он смог выбраться из здания. Мужчина отметил, что с коллегой смогли вывести много людей через черный ход.

Мужчина с коллегой находились в правой части балкона, максимально удаленно от выхода. Собеседник издания признался, что не сразу понял, что звуки, которые они услышали перед концертом — это стрельба.

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«Подумал, что это салют, но как-то очень странно, потому что на улице абсолютно не слышно было», — рассказал мужчина.

Потом он увидел, как в нижней части здания движется «река людей». И даже тогда думал, что выстрелы — это просто розыгрыш или спецэффекты.

Когда мужчина понял, что это автоматные очереди, стал продвигаться к выходу. Он призвал людей ложиться на пол и ползти к выходу. Стараться прятаться за кресла, чтобы не задело пулями.

«Я пытался как-то скрыть свое тело, тела других людей под рядом кресел, чтобы если что, сюда не долетели пули и не попали. Но я все равно оставался открытый полностью и наполняли ощущение, что вот-вот почувствую боль от пули. Вот такие были ощущения конкретные», — поделился мужчина.

Он отметил, что проследив траекторию пулеметных очередей, увидел стрелявших в камуфляже. Людям удалось выбраться с балкона, и они смогли через техническую зону и через черный ход выйти из здания.

«Когда выбежали на улицу и пробегали мимо угловой части здания, где большие стеклянные панорамные окна и главные входы, там люди просто бились руками в стены стеклянные и пытались найти выход», — рассказал очевидец.

Только отъехав на безопасное расстояние, мужчина увидел клубы дыма над торговым центром и порадовался, что не поддался соблазну спрятаться в подсобке и ждать спасателей.