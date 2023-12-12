Происшествия 12 декабря 2023, 10:06 ДТП в Забайкалье унесло жизнь 71-летней женщины МВД: при аварии на трассе в Забайкальском крае погибла женщина РИА «Новости»

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Женщина погибла в крупном ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края, еще семь человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Авария произошла на 124-м километре автодороги «Могойтуй-Сретенск-Олочи» — столкнулись машины Nissan и КАМАЗ. Пассажиры обоих автомобилей и водитель легковушки получили травмы, их доставили в больницу. В ведомстве указали, что все участники аварии проживали в Сретенском районе.

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«В результате ДТП погибла пассажирка минивена 1952 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ДТП произошло в центре Москвы — водитель легковой машины Lexus не справился с управлением и врезался в дерево на Новом Арбате. Влетевший в дерево автомобиль также задел находившуюся рядом иномарку. Из-за аварии произошел разлив топлива, машина загорелась. При ДТП пострадали два человека.