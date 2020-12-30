30 декабря 2020, 13:56
ДТП в Волгограде: столкнулись маршрутка и грузовик
Грузовой автомобиль и маршрутное такси столкнулись в Волгограде. Два человека получили травмы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на управление МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением. В результате две пассажирки маршрутки попали в больницу с травмами. Грузовик сильно пострадал в результате столкновения.
Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.