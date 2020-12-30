ДТП в Волгограде: столкнулись маршрутка и грузовик

Уточняется, что авария произошла из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением. В результате две пассажирки маршрутки попали в больницу с травмами. Грузовик сильно пострадал в результате столкновения.

Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.