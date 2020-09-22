ДТП в Тюменской области: погибли четыре человека

По данным портала «Свободная пресса», авария произошла из-за кабана, который вышел на трассу. Один из водителей свернул на встречку, чтобы его не сбить, и там столкнулся с другой машиной.

В результате погибли водитель и три пассажира одного из автомобилей. Кабан также не выжил.

«Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение по федеральной автодороге не ограничено», — рассказали в ГИБДД.