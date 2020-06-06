ДТП в стиле «Форсажа» поразило жителей Петербурга. Видео

ДТП произошло на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Легковушка на высокой скорости боком пронеслась по дороге. Об этом сообщили в ГИБДД.

В аварии пострадали три легковых автомобиля — Nissan Qashqai, Mercedes и Audi. На кадрах видно, что сначала один из них пронесся на высокой скорости вдоль дороги. Он летел на левом боку. Следом за ним на видео появляются еще две машины. Иномарка левой стороной переднего бампера протаранила другое авто — у него пострадали двери с правой стороны.

В ГИБДД не увидели ничего необычного в таком полете иномарки.

«Что так пролетел… да просто физика. Металл по асфальту, трение очень маленькое. Потом на травку, травка сырая. Ничего сверхъестественного. Большая скорость — большая масса автомобиля, по инерции спокойненько проехал», — рассказали «360» в пресс-службе.

Причины ДТП пока не известны. Никто не пострадал.