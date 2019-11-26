ДТП в Ставрополье унесло жизнь одного человека. Трое пострадали

Водитель Lada Kalina, двигавшейся по дороге Мокрая Буйвола — Красные Ключи, не справился с управлением. Автомобиль врезался в стоящее у дороги дерево. Сам водитель отделался незначительными ранениями. Один из пассажиров от полученных травм скончался, трех других пассажиров доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства ДТП. Отмечается, что ни один из пассажиров не был пристегнут.